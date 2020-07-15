Дожди и жара: стало известно, какой будет погода в Украине до конца недели
Жара вернется в восточные и южные регионы.
До конца текущей недели в большинстве регинов Украины будет без осадков, в воскресенье на Восток и Юг вернется жара.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура поднимется до +27 градусов.
17-18 июля на западе Украины пройдут дожди, температура днем составит +22...+28 градусов.
В воскресенье, 19 июля, в западных областях местами пройдут дожди, на Юге и Востоке столбики термометров поднимутся до +33 градусов.
Напомним, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +13°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +10°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+24°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +11°
- Киев+22°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+25°... +11°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+21°... +13°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+22°... +12°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
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