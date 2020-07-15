Дожди и жара: стало известно, какой будет погода в Украине до конца недели

15:28, 15 июля 2020
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Жара вернется в восточные и южные регионы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца текущей недели в большинстве регинов Украины будет без осадков, в воскресенье на Восток и Юг вернется жара. 

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура поднимется до +27 градусов. 

17-18 июля на западе Украины пройдут дожди, температура днем составит +22...+28 градусов. 

В воскресенье, 19 июля, в западных областях местами пройдут дожди, на Юге и Востоке столбики термометров поднимутся до +33 градусов. 

Напомним, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.

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Теги: #погода#дождь#жара
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