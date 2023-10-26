Синоптики обещают, что день пройдет без существенных осадков.

Украинцам рассказали, какая погода будет в Киеве и области в пятницу, 27 октября. Скорее всего, днем можно будет обойтись без зонта и дождевика.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, ожидается облачная погода. Хотя прогнозируется небольшой дождь, но синоптики обещают, что день пройдет без существенных осадков

Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.

Видео дня

"Температура ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве ночью 9-11°, днем около 15°", - рассказали синоптики.

Погода в Киевской области 26 октября

В четверг, 26 октября, в Киевской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура ночью составит 7-12°, а днем 13-18°. В Киеве ночью будет 8-10°, днем около 15°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, отличная погода в нашей стране будет в один из ближайших выходных, а также в понедельник, 30 октября. Будет сухо и тепло, поэтому стоит планировать прогулки на свежем воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: