В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)

08:00, 3 августа 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.

Европу охватила экстремальная жара

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода
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