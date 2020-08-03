В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.
Европу охватила экстремальная жара
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +13°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +11°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+26°... +13°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+28 °
Влажность:85 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:54 %
Восход:06:12
Закат20:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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