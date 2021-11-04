В сети появилось безумное видео извергающегося вулкана, снятое с близкого расстояния.

На Канарских островах уже седьмую неделю продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

В сети появилось видео, снятое с помощью дронов. На нем запечатлена активная фаза извержения вулкана.

На видео видно массивное облако пепла и фонтаны лавы, которые вулкан выбрасывает на высоту более 460 метров, сообщает The Watchers.

Извержение вулкана на Канарских островах: что известно

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 970 гектаров земли и разрушили более2500 зданий.

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Между тем, жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

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Автор: Екатерина Лиманская