Предполагается, что средняя за месяц температура будет на выше, чем обычно.

Погода в августе в этом году будет теплее нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы", - говорится в сообщении.

Относительно осадков, ожидается, что они будут в пределах нормы (80-100%): 31-73 мм по Украине и 90-112 мм - в Карпатах.

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Жара в мире - какие прогнозы делают синоптики

В этом году лето в Европе, Северной Америке и Африке оказалось очень жарким. Многие регионы страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за последние десятилетия.

Из-за аномально высоких температур многие страны страдают от лесных пожаров. Огонь, в частности, охватил Алжир, также лесные пожары бушуют на нескольких греческих островах, а на Сицилии из-за масштабного лесного пожара пришлось закрыть аэропорт. Жара даже изменила цены на газ в Европе.

Тем временем ученые предупреждают, что экстремальная жара будет повторяться каждые 2-5 лет. Также прогнозируется, что следующий год станет еще жарче. "Мы ожидаем, что 2024 год будет еще теплее, потому что мы начнем с явления Эль-Ниньо", - предупреждают они.

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