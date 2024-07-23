На Харьковщине объявили І уровень опасности.

В Харькове и Харьковской области на 23 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня на Харьковщине будет гроза.

"Днем 23 июля по городу и области ожидается гроза", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской обалсти - прогноз на ближайшие дни

23 июля на Харьковщине будет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха 25-30°. В Харькове также пройдет небольшой кратковременный дождь, а столбики термометров покажут 27-29°.

24 июля ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью будет 17-22°, а днем 26-31°.

25 июля также ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 14-19°, а днем воздух прогреется до 28-33°.

26 июля на Харьковщине снова будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью 18-23°, днем раскалится до 30-35°.

27 июля переменная облачность, сухо. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем воздух прогреется до 30-35°.

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