На некоторые области налетит непогода / фото ua.depositphotos.com
Сегодня днем, 26 мая, на Украину налетит непогода.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Днем 26 мая в северных, Винницкой, Черкасской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с такими погодными условиями объявлен I уровень опасности, желтый.
Град на Закарпатье
Село Калины Тячевского района на Закарпатье, обильно засыпало градом.
Об этом сообщил Горнолыжный комплекс "Великий" на своей странице в Facebook.
На фотографиях видно, как достаточно крупный град тает на солнце.
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