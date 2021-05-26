Ветер будет достигать 20 м/с.

Сегодня днем, 26 мая, на Украину налетит непогода.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Днем 26 мая в северных, Винницкой, Черкасской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с такими погодными условиями объявлен I уровень опасности, желтый.

Град на Закарпатье

Село Калины Тячевского района на Закарпатье, обильно засыпало градом.

Об этом сообщил Горнолыжный комплекс "Великий" на своей странице в Facebook.

На фотографиях видно, как достаточно крупный град тает на солнце.

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Автор: Елена Пилипчак