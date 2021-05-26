Погода в горах всегда очень переменчива.

Село Калины Тячевского района, что на Закарпатье, обильно засыпало градом.

Об этом сообщил Горнолыжный комплекс "Великий" на своей странице в Facebook.

На фотографиях видно, как достаточно крупный град тает на солнце.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая: данные погоды УНИАН

Сегодня, 26 мая, дожди накроют Винничину, Киевщину, Черниговщину и Житомирщину. На остальной территории ожидается переменная облачность, температура будет колебаться от +18° до +27°.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +20°.

Во Львове в среду ожидается малооблачная погода, дождь. Ночью +8°, днем +20°.

В Одессе 26 мая - малооблачно, температура ночью +13°, днем +21°.

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Автор: Елена Пилипчак