По данным ГСЧС, ожидаемые явления представляют I уровень опасности, желтый.

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды на западе Украины и в Киевской области.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 1 августа в западных областях ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 метров за секунду, а в Киевской области в ближайшее время ожидается гроза.

Отмечается, что явления представляют I уровень опасности, желтый.

Погода 1 августа: прогноз

Читайте такжеУкраину накроет адская жара до +38°: где и когда ожидать (карта)Ранее сообщалось, что первый день августа принесет в Украину жару и немного дождей.

Осадки ожидаются в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Крыму. В Киевской области – грозы. Прохладнее всего будет на западе страны, а на востоке и юге до +35°.

Погода в августе: прогноз

По данным Укргидрометцентра, август в этом году ожидается жарче нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", – сообщили метеорологи

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц