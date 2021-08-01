Первый день августа принесет в Украину жару и немного дождей. Осадки ожидаются в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Крыму. В Киевской области - грозы. Прохладнее всего будет на западе страны, а на востоке и юге до +35°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В западных областях сегодня воздух прогреется до +29°...+30°. В Хмельницкой области небольшие дожди.
На севере Украины будет +30°...+33°. В Киевской области - гроза, в Житомире - ливень.
В центральных областях ожидается небольшая облачность. Столбики термометров здесь покажут +29°...+34°. Прохладнее всего будет в Винницкой области, в которой ожидаются ливни.
На востоке - без осадков. Ожидается незначительная облачность и много солнца. Воздух прогреется до +31°...+35°.
На юге в большинстве областей будет ясная и безоблачная погода, до +34°. В Крыму - небольшой дождик.
Погода в августе
По данным Укргидрометцентра, август в этом году ожидается жарче нормы.
"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - сообщили метеорологи.
Как сообщал Погода УНИАН, также синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков в августе составит 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.