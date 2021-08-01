Местами столбики термометров поднимутся до +35 градусов, осадков будет мало.

Первый день августа принесет в Украину жару и немного дождей. Осадки ожидаются в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Крыму. В Киевской области - грозы. Прохладнее всего будет на западе страны, а на востоке и юге до +35°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня воздух прогреется до +29°...+30°. В Хмельницкой области небольшие дожди.

На севере Украины будет +30°...+33°. В Киевской области - гроза, в Житомире - ливень.

В центральных областях ожидается небольшая облачность. Столбики термометров здесь покажут +29°...+34°. Прохладнее всего будет в Винницкой области, в которой ожидаются ливни.

На востоке - без осадков. Ожидается незначительная облачность и много солнца. Воздух прогреется до +31°...+35°.

На юге в большинстве областей будет ясная и безоблачная погода, до +34°. В Крыму - небольшой дождик.

По данным Укргидрометцентра, август в этом году ожидается жарче нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - сообщили метеорологи.

Как сообщал Погода УНИАН, также синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков в августе составит 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Автор: Екатерина Лиманская