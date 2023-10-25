По ее словам, очередной циклон преимущественно будет выражаться в виде дождя.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, сколько еще времени будут продолжаться дожди в Украине.

"Действительно, на территорию Украины сейчас пришел циклон с системой атмосферных фронтов. И, соответственно, сейчас во многих регионах у нас дождь. Меньше всего осадков сейчас разве что на юге - Одесская, Николаевская, Херсонская области. А на остальной территории, конечно, у нас почти везде дожди разной интенсивности", - сказала она в интервью Radio NV.

Она напомнила, что во многих областях сегодня был объявлен первый уровень опасности, ведь могут быть значительные дожди.

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"Это означает, что в течение дня может быть более 15 миллиметров осадков. Соответственно, будем к этому готовы. В дальнейшем уже дождь будет немножко стихать. Завтра его интенсивность уже уменьшится. Но расслабляться еще рановато, потому что потом, уже 27−28 [октября] снова приходит очередной атмосферный фронт с юго-запада. Даже очередной циклон с атмосферными фронтами с юго-запада. Сначала его влияние почувствует Закарпатье, Карпаты, западные области, а потом он уже сместится к центральным и северным областям", - рассказала Птуха.

По ее словам, очередной циклон преимущественно будет выражаться в виде дождя.

"Конечно, отдельные порывы ветра также будут. Но какого-то резкого похолодания - не [произойдет], потому что в его системе нет холодного воздуха", - добавила она.

Погода в Украине - детали

В четверг, 26 октября, погода в Украине будет дождливой. Осадки не покинут украинские города, а лишь переместятся.

"Завтра (26 октября – УНИАН) воздух в Украине будет оставаться влажным. Еще бы! После дождей и туманов! Циклон сегодняшний будет постепенно перемещаться в восточном направлении, увлекая за собой атмосферные фронты", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

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