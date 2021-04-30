В ближайшую субботу, 1 мая, дожди в Украине продолжатся в западных и восточных областях. В стране потеплеет до +23°. В воскресенье температура вырастет еще на пару градусов, дожди захватят всю страну, кроме Запорожья и Крыма.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеСиноптик спрогнозировала на Пасху грозы и летнее тепло
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +19°. В воскресенье днем ожидается +18°, а ночью потеплеет до +12°. Возможен ливень.
- Во Львове в субботу ночью +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +20°, так же облачно с прояснениями, дождь усилится до ливня.
- В Луцке в субботу ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями. В воскресенье - переменная облачность, гроза, ночью +7°, днем +18°.
- В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+19°. В воскресенье - переменная облачность, ливень но температура ночью составит +7°, днем +18°.
- В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье будет так же облачно с прояснениями, возможен дождь, +11°...+16°.
- В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье - дождь усилится до ливня, +13°...+21°.
- В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +9°, днем +20°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +11°...+22°.
- В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +11°...+22°. В воскресенье - без перемен, но немного потеплеет: +14°...+25°.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье - погода без особых перемен. Ночью ожидается +13°, днем +19°.
- В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье - переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +12°, днем +23°.
- В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +22°. В воскресенье - ливень, ночью +13°, днем +23°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +15°. В воскресенье - погода практически не изменится, только ночью похолодает до +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ливень, ночью 10°, днем +19°. В воскресенье - практически без перемен, ливень ослабнет до легкого дождика, ночью +8°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +19°. В воскресенье - небольшой дождь: температура днем повысится до +22°, а ночью упадет до +8°.
В Сваляве завтра небольшая облачность, ливень, +19°. В воскресенье - погода без перемен, температура воздуха +6°...+19°.
В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +6°, днем +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура до +13°.
В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +15°, в воскресенье погода практически не изменится, днем похолодает до +11°, а ночью температура составит +3°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- "Летние дожди с грозами": в Укргидрометцентре рассказали о погоде на Пасху
- Синоптик предупредила о новом похолодании в мае в Украине
- В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на май
- В Украину надвигается непогода: сегодня Закарпатье зальют сильные дожди
- В Карпатах идет дождь, температура повысилась до +2° (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram