На Пасху практически всю страну зальют дожди.

В ближайшую субботу, 1 мая, дожди в Украине продолжатся в западных и восточных областях. В стране потеплеет до +23°. В воскресенье температура вырастет еще на пару градусов, дожди захватят всю страну, кроме Запорожья и Крыма.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +19°. В воскресенье днем ожидается +18°, а ночью потеплеет до +12°. Возможен ливень.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +20°, так же облачно с прояснениями, дождь усилится до ливня.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями. В воскресенье - переменная облачность, гроза, ночью +7°, днем +18°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+19°. В воскресенье - переменная облачность, ливень но температура ночью составит +7°, днем +18°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье будет так же облачно с прояснениями, возможен дождь, +11°...+16°.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье - дождь усилится до ливня, +13°...+21°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +9°, днем +20°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +11°...+22°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +11°...+22°. В воскресенье - без перемен, но немного потеплеет: +14°...+25°.

Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье - погода без особых перемен. Ночью ожидается +13°, днем +19°.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье - переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +22°. В воскресенье - ливень, ночью +13°, днем +23°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +15°. В воскресенье - погода практически не изменится, только ночью похолодает до +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ливень, ночью 10°, днем +19°. В воскресенье - практически без перемен, ливень ослабнет до легкого дождика, ночью +8°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +19°. В воскресенье - небольшой дождь: температура днем повысится до +22°, а ночью упадет до +8°.

В Сваляве завтра небольшая облачность, ливень, +19°. В воскресенье - погода без перемен, температура воздуха +6°...+19°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +6°, днем +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура до +13°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +15°, в воскресенье погода практически не изменится, днем похолодает до +11°, а ночью температура составит +3°.

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Автор: Елена Пилипчак