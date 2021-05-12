Дожди наиболее вероятны в западной части Украины.

С запада к Украине приблизится циклон Kai и принесет осадки. Но уже в конце недели в стране начнется потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Он (циклон - прим. УНИАН) как будто не очень масштабный, но дождей в Карпатах поналивает завтра", - написала она.

Дожди наиболее вероятны в западной части Украины. Возможно, вечером осадки также ожидаются в Винницкой и Житомирской областях.

Потеплеет в восточных областях, там, а также на юге и на Днепропетровщине ожидается +19°...+22°. На остальной территории Украины в течение дня +15°...+19°.

Ветер южных направлений стихнет завтра на востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.

В Киеве 13 мая существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха днем будет достигать +15°...+18°.

"Дальше еще будет теплеть, но не без дождей. На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятно повышение температуры воздуха до +30°. Перезимовали!"- резюмировала Диденко.

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Автор: Елена Пилипчак