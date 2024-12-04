По прогнозам синоптиков, мокрый снежок 6 декабря будет пролетать.

На День святого Николая, 6 декабря, в Украине может быть мокрый снег, который перейдет в дождь. Об этом сказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха на брифинге.

Она отметила, что сейчас календарная зима и ее начало в Украине достаточно спокойное однообразное серое, а обеспечивает такую погоду антициклон, центр которого находится на северо-восток от территории Украины. По ее словам, до конца этой рабочей недели не ожидается существенных осадков.

Синоптик отметила, что в ряде регионов Украины наблюдаются в ночные и утренние часы туманы. По ее словам, с 6 декабря начнется определенная перестройка синоптических процессов.

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"На Николая у нас немножечко может быть мокрый снежок, который будет переходить в дождь. Кое-где снег может добавить немножко белых красок, но не сильно. Пока на сугробы снега не рассчитываем, по крайней мере, на 6-7 декабря", - отметила Птуха.

Во второй декаде декабря может быть повышение температур на юге Украины, в частности, в Крыму даже днем до +15, но в то же время запад и север Украины будут оставаться с температурой около 0 градусов и "немножко мороз будет".

"Карпаты будут оставаться центром зимней погоды. В ночные часы может быть 5-10 градусов мороза, а днем будет сохраняться около нуля. Может прибавиться снега немного в начале второй декады декабря, но поскольку будет снижение температуры, то он может перейти "в жидкую фазу",- рассказала Птуха.

Погода в декабре - будут ли морозы

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отмечала, что сильных морозов в Украине в декабре не предвидится.

Она отметила, что по исследованию наших специалистов и мировых прогностических центров, зимний период на территории Европы и, в частности, Украины характеризуется тем, что дней с теплым периодом становится больше.

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