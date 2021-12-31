Тайфун "Рай" стал пятнадцатым и самым смертоносным тайфуном на Филиппинах в этом году.

Число погибших в результате тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило отметку в 400 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, "Рай" стал пятнадцатым и самым смертоносным тайфуном на Филиппинах в этом году.

Сообщается, что число погибших достигло 405, еще 82 человека пропали без вести и 1147 человек получили ранения.

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По данным агентства, в результате стихии повреждено более 530000 домов, треть из которых была полностью разрушена, а ущерб, нанесенный инфраструктуре и сельскому хозяйству, оценивается в 459 миллионов долларов.

По данным правительства, от тайфуна пострадало почти 4,5 миллиона человек.

Напомним, в середине декабря на Филиппины обрушился тайфун "Рай". В результате стихии во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены.

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