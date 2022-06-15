Прогноз погоды в Украине на 16 июня.

В четверг, 16 июня, погода в Украине стабилизируется. Осадки покинут территорию страны. Ожидается небольшая облачность, по всей стране установится комфортна температура в пределах +22°...+26°. Теплее всего будет в Закарпатской области, где воздух прогреется до +27°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +23°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Тернополе 16 июня ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснением, ночью +10°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+27°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 16 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+22°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

Народные приметы на 16 июня

16 июня - Луки. Если ветер дует с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

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