Синоптики предупреждают об аномальной жаре до конца недели / фото УНИАН, Юрий Багрянцев
Киев сегодня побил температурный рекорд 1946 года - тогда 23 июня зафиксировали +33 градуса.
Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала в эфире телеканала "Киев".
Так, сегодня, 23 июня, в Киеве зафиксирована температура + 34°C.
При этом синоптики отмечают, что это не предел и уже завтра, 24 июня, в столице ожидается +35°C. Такая же ситуация должна сложиться в пятницу, 25 июня. Возможно, немного снизит температуру дождь, который прогнозируют в Киеве в эти выходные.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Человечество ожидает самый жаркий год за всю историю - метеорологи
- Завтра в Киеве станет еще жарче: прогноз погоды на 24 июня
- В Барселоне создали "вампирское" приложение, помогающее спастись от жары на улице
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram