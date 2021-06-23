Последний раз так жарко было более 70 лет назад, а по словам синоптиков, это еще не предел.

Киев сегодня побил температурный рекорд 1946 года - тогда 23 июня зафиксировали +33 градуса.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала в эфире телеканала "Киев".

Так, сегодня, 23 июня, в Киеве зафиксирована температура + 34°C.

При этом синоптики отмечают, что это не предел и уже завтра, 24 июня, в столице ожидается +35°C. Такая же ситуация должна сложиться в пятницу, 25 июня. Возможно, немного снизит температуру дождь, который прогнозируют в Киеве в эти выходные.

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Автор: Инна Андалицкая