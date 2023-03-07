В среду, 8 марта, в Украине значительно потеплеет. В большинстве областей воздух прогреется до +6°...+12°, а на юге и юго-востоке будет еще теплее. Вместе с тем на западе и севере страны ожидаются весенние дожди, местами - сильные. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +8°, ливень.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +7°, сильный дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, ливень.
- В Тернополе 8 марта ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет +2°...+10°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в среду будет ночью +1° днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+9°.
- В Одессе 8 марта - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
- В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, поблачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+12°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Северодонецке - пасмурно, возможен небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +11°.
Приметы погоды 8 марта
8 марта - искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.