Осадки сконцентрируются на западе и севере Украины.

В среду, 8 марта, в Украине значительно потеплеет. В большинстве областей воздух прогреется до +6°...+12°, а на юге и юго-востоке будет еще теплее. Вместе с тем на западе и севере страны ожидаются весенние дожди, местами - сильные. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +8°, ливень.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +7°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, ливень.

В Тернополе 8 марта ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +2°...+10°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+9°.

В Одессе 8 марта - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, поблачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+12°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, возможен небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +11°.

Приметы погоды 8 марта

8 марта - искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

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