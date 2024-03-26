В среду, 27 марта, погода в Киеве улучшится. Осадков не будет, а облачность станет меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью ожидается +3°...+4°, а в течение дня температура повысится до более приятных +8°...+11°. Ожидается практически безоблачная погода.
Атмосферное давление пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Украине - прогноз на 27 марта
Во Львове в среду будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью +3°, днем +14°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°.
В Тернополе 267 марта ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +17°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +1°...+13°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +1° днем +12°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+10°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+11°.
В Одессе 27 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +3°...+13°.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +14°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +3°, днем +13°.