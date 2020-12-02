Трудный год: 2020-ый оказался один из самых теплых за всю историю наблюдений
Помимо этого, метеорологи зафиксировали наибольшие потери морского и покровного льда и целых 30 штормов в Северной Атлантике.
Уходящий 2020 год попал в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений.
Об этом со ссылкой на предварительный отчет Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году сообщает N+1.
Синоптик рассказал, какой будет погода на День святого Николая
Как сообщается, среднемировая температура воздуха с января по октябрь 2020 года была на 1,2±0,1 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, что делает его одним из трех самых теплых годов за всю историю наблюдений, уступает он 2016 и 2018 годам.
2020 побил и другие климатические рекорды: метеорологи зафиксировали наибольшие потери морского и покровного льда, высочайшие значения концентраций парниковых газов в атмосфере и целых 30 поименованных штормов в Северной Атлантике.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Синоптики предупреждают: Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
- Три года засухи на Мадагаскаре: 1,5 миллиона человек находятся на грани голода
- Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений
- В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды
- Снег с дождем временно отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-1°... -3°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-1°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы0°... -4°