Трудный год: 2020-ый оказался один из самых теплых за всю историю наблюдений

Помимо этого, метеорологи зафиксировали наибольшие потери морского и покровного льда и целых 30 штормов в Северной Атлантике.

Уходящий год оказался в тройке самых жарких / фото ua.depositphotos.com

Уходящий 2020 год попал в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Об этом со ссылкой на предварительный отчет Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году сообщает N+1.

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Как сообщается, среднемировая температура воздуха с января по октябрь 2020 года была на 1,2±0,1 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, что делает его одним из трех самых теплых годов за всю историю наблюдений, уступает он 2016 и 2018 годам.

2020 побил и другие климатические рекорды: метеорологи зафиксировали наибольшие потери морского и покровного льда, высочайшие значения концентраций парниковых газов в атмосфере и целых 30 поименованных штормов в Северной Атлантике.

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