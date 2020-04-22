Сегодня в Украине без осадков, температура до +15° (карта)

08:00, 22 апреля 2020
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Сегодня в Украине будет прохладно.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +13°.

Прогноз на 22 апреля / УНИАН
Прогноз на 22 апреля / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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