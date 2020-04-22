Сегодня в Украине без осадков, температура до +15° (карта)
Сегодня в Украине будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.
Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... 0°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+13°... +1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+12°... -2°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+12°... -2°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницкий+13°... +3°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+14°... -1°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+2 °
Влажность:44 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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