В Киеве сегодня без осадков, температура до +10°
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 апреля в Киеве без осадков, температура до +10°.
Из-за непогоды в Украине обесточено более 150 населенных пунктов
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-западный, до 7,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 19:56.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+13°... +1°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+12°... +1°
- Луцк+12°... +1°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+11°... +1°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+11°... +1°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... 0°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:52 %
Давление:746 мм
Ветер: 8.5 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:06:23
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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