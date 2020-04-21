В Киеве сегодня без осадков, температура до +10°

08:30, 21 апреля 2020
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В столице сегодня усилится ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 апреля в Киеве без осадков, температура до +10°.

Из-за непогоды в Украине обесточено более 150 населенных пунктов

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-западный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 19:56.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.

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Теги: #Киев#погода
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