В Киеве сегодня без осадков, температура до +10°

В столице сегодня усилится ветер.

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Согласно данным Погода УНИАН, 21 апреля в Киеве без осадков, температура до +10°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-западный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 19:56.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.

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