В Чикаго из-за внезапного снегопада столкнулись около 60 машин (видео)
14 человек получили ранения.
В американском Чикаго внезапно похолодало и прошел сильный снегопад.
В результате на одной из трасс столкнулись около 60 машин. Ранения получили 14 человек, они были доставлены в больницы, сообщает Stormnews.
Еще 32 пострадавшим госпитализация не понадобилась.
Напомним, в Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег. В столице ощутимо похолодало, столбики термометров показывали всего +4 градуса.
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