В Чикаго из-за внезапного снегопада столкнулись около 60 машин (видео)

14 человек получили ранения.

В Чикаго из-за внезапного снегопада столкнулись около 60 машин / ​​​​​​​ twitter.com/CFDMedia

В американском Чикаго внезапно похолодало и прошел сильный снегопад.

В результате на одной из трасс столкнулись около 60 машин. Ранения получили 14 человек, они были доставлены в больницы, сообщает Stormnews.

Еще 32 пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Напомним, в Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег. В столице ощутимо похолодало, столбики термометров показывали всего +4 градуса.