В Киеве неожиданно пошел снег (видео)

13:38, 14 апреля 2020
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В столице сегодня сильно похолодало.

В Киеве 14 апреля выпал снег / УНИАН
В Киеве 14 апреля выпал снег / УНИАН

В Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег. 

В столице сегодня ощутимо похолодало, сейчас столбики термометров показывают всего +4 градуса. 

Фотографиями и видео неожиданного снегопада в соцсетях делятся жители разных районов города. 

По прогнозу Погода УНИАН, ближе к вечеру в Киеве потеплеет до +7 градусов. 

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Теги: #снег#Киев#погода
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