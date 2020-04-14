В Киеве неожиданно пошел снег (видео)
В столице сегодня сильно похолодало.
В Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег.
В столице сегодня ощутимо похолодало, сейчас столбики термометров показывают всего +4 градуса.
Фотографиями и видео неожиданного снегопада в соцсетях делятся жители разных районов города.
По прогнозу Погода УНИАН, ближе к вечеру в Киеве потеплеет до +7 градусов.
В Киеве выпал снег
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