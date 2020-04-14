В Киеве неожиданно пошел снег (видео)

В столице сегодня сильно похолодало.

В Киеве 14 апреля выпал снег / УНИАН

В Киеве 14 апреля неожиданно пошел снег.

В столице сегодня ощутимо похолодало, сейчас столбики термометров показывают всего +4 градуса.

Фотографиями и видео неожиданного снегопада в соцсетях делятся жители разных районов города.

По прогнозу Погода УНИАН, ближе к вечеру в Киеве потеплеет до +7 градусов.