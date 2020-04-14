В Киеве завтра без осадков, температура днем до +10
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 7,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:51.
Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+20°... 0°
- Донецк+16°... +4°
- Житомир+8°... -2°
- Запорожье+19°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+8°... 0°
- Кировоград+18°... 0°
- Луганск+17°... +7°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+17°... +2°
- Одесса+17°... +3°
- Полтава+18°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+13°... 0°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+18°... +1°
- Херсон+18°... +2°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+12°... -1°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+9°... -1°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+11 °
Влажность:63 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:06:33
Закат19:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
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