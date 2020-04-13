В Киеве сегодня температура до +21, без осадков

08:30, 13 апреля 2020
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В столице сегодня потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-западный, до 6,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:13, а зайдет в 19:45.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 апреля, в Украине без осадков, температура до +22°.

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Теги: #Киев#погода
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