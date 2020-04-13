В Киеве сегодня температура до +21, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-западный, до 6,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:13, а зайдет в 19:45.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 апреля, в Украине без осадков, температура до +22°.
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- Днепр+18°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+22°... +5°
- Запорожье+17°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +2°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+20°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+22°... +2°
- Львов+20°... +2°
- Николаев+16°... +5°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+22°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+19°... +6°
- Тернополь+21°... +1°
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- Херсон+16°... +5°
- Хмельницкий+22°... +4°
- Черкассы+20°... +4°
- Чернигов+21°... +5°
- Черновцы+22°... +6°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+15 °
Влажность:67 %
Давление:750 мм
Ветер: 10.2 м/с
Вероятность осадков:83 %
Восход:06:34
Закат19:45
Видимость:11 км
Фаза луны:
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