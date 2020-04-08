Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Похолодание придет в Украину в пятницу.
В пятницу, 10 апреля, во многих областях Украины пройдут дожди.
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра, 9 апреля, погода в Украине будет теплой и солнечной, местами столбики термометров поднимутся аж до +23 градусов.
В пятницу в Черновицкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградсокй, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях пройдут дожди. В западных регионах похолодает до +12...+16 градусов днем, в северных - до +13.
В субботу, 11 апреля, осадков не ожидается, однако похолодание распространится почти на всю страну.
Напомним, в течение 8-9 апреля в Украине сохранится теплая и солнечная погода, а в пятницу, 10 апреля, придут дожди и небольшое похолодание.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +2°
- Днепр+19°... +4°
- Донецк+15°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+19°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+19°... +1°
- Львов+21°... +4°
- Николаев+19°... +3°
- Одесса+15°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +1°
- Симферополь+14°... -1°
- Сумы+18°... +4°
- Тернополь+22°... +2°
- Харьков+20°... +6°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+22°... +2°
- Черкассы+21°... +3°
- Чернигов+17°... +3°
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