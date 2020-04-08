Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

14:32, 8 апреля 2020
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Похолодание придет в Украину в пятницу.

В Украину идут дожди / live4fun.ru
В Украину идут дожди / live4fun.ru

В пятницу, 10 апреля, во многих областях Украины пройдут дожди. 

В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра, 9 апреля, погода в Украине будет теплой и солнечной, местами столбики термометров поднимутся аж до +23 градусов. 

В пятницу в Черновицкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградсокй, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях пройдут дожди. В западных регионах похолодает до +12...+16 градусов днем, в северных - до +13. 

В субботу, 11 апреля, осадков не ожидается, однако похолодание распространится почти на всю страну. 

Напомним, в течение 8-9 апреля в Украине сохранится теплая и солнечная погода, а в пятницу, 10 апреля, придут дожди и небольшое похолодание.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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