Погода на завтра: в Украине без осадков, во многих регионах похолодает (видеопрогноз)

Местами ночью похолодает до -6°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.

Читайте также Морозы, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +8°.

Согласно народному прогнозу, если 31 марта зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.