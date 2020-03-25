В Киеве завтра без осадков, днем температура до +10°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 18:19.
Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.
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- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+8°... -5°
- Черновцы+6°... -3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:93 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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