В Киеве завтра без осадков, днем температура до +10°

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.

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