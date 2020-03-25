В Киеве завтра без осадков, днем температура до +10°

17:00, 25 марта 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН
В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#потепление
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