Реванш зимы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
В Украину идет похолодание.
21-22 марта арктический воздух принесет в Украину похолодание.
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В субботу ожидается в течение дня +4...+9 градусов, на востоке +7...+12 градусов, а на юге еще побудет +9...+14 градусов.
В воскресенье уже врежет днем -1...+5 градусов, на юге до +9 градусов", - пишет она.
По прогнозу Диденко, 21-22 марта в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
Холодная погода продержится в Украине до середины следующей недели - потепление начнется с 26 марта.
Напомним, на выходных в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди, в воскресенье - снег.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... -1°
- Донецк+14°... -4°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+16°... 0°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+14°... -4°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+18°... +1°
- Одесса+16°... +5°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+11°... 0°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+13°... -1°
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- Хмельницкий+14°... +3°
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