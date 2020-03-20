Реванш зимы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

В Украину идет похолодание.

В Украину идет мокрый снег / Фото УНИАН

21-22 марта арктический воздух принесет в Украину похолодание.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В субботу ожидается в течение дня +4...+9 градусов, на востоке +7...+12 градусов, а на юге еще побудет +9...+14 градусов.

В воскресенье уже врежет днем -1...+5 градусов, на юге до +9 градусов", - пишет она.

По прогнозу Диденко, 21-22 марта в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Холодная погода продержится в Украине до середины следующей недели - потепление начнется с 26 марта.

Напомним, на выходных в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди, в воскресенье - снег.