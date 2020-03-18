В Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается снеголавинная опасность 3 уровня

15:29, 18 марта 2020
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Лавинная опасность ожидается 18-19 марта.

В Караптах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Караптах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 18-19 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Во второй половине суток 18 марта и в течение 19 марта в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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