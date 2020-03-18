Снег и похолодание: в Украину идет непогода

В воскресенье похолодает почти по всей стране.

На выходных в Украине пройдет мокрый снег / УНИАН

В субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 21 марта почти по всей стране пройдут дожди, в Волынской и Хмельницкой областях - с мокрым снегом. Температура днем от +6 до +16 градусов.

В воскресенье, 22 марта, снег с дождем ожидается в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черновицкой областях и в Крыму. Температура днем от 0 до +14 градусов.

Напомним, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.