Снег и похолодание: в Украину идет непогода
В воскресенье похолодает почти по всей стране.
В субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.
Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 21 марта почти по всей стране пройдут дожди, в Волынской и Хмельницкой областях - с мокрым снегом. Температура днем от +6 до +16 градусов.
В воскресенье, 22 марта, снег с дождем ожидается в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черновицкой областях и в Крыму. Температура днем от 0 до +14 градусов.
Напомним, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+10°... -3°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+11°... -4°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+12°... +1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+11°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+10°... -3°
- Херсон+11°... -4°
- Хмельницкий+11°... +1°
- Черкассы+11°... -2°
- Чернигов+11°... +2°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+5 °
Влажность:66 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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