Синоптики предупредили о тумане на Киевщине и Черкасщине

10:58, 4 марта 2020
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В первой половине дня 4 марта на Киевщине и Черкасщине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В первую половину дня 4 марта на Киевщине и Черкасщине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#туман
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