Синоптики предупреждают о сильном дожде на Закарпатье

09:47, 4 марта 2020
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В Карпатах ожидается мокрый снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.

Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.

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Теги: #погода#дождь
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