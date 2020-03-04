Синоптики предупреждают о сильном дожде на Закарпатье

В Карпатах ожидается мокрый снег.

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В среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.