Синоптики предупреждают о сильном дожде на Закарпатье
В Карпатах ожидается мокрый снег.
В среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.
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