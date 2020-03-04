В США пронесся торнадо, погибли не менее 25 человек (фоторепортаж)

01:03, 4 марта 2020
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Почти полсотни домов разрушены в штате Теннесси в результате нескольких сильных торнадо.

В результате мощных торнадо в американском штате Теннесси погибли не менее 25 человек.

Поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило во вторник, 3 марта, ведомство штата по чрезвычайным ситуациям, передает DW.

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Разрушительные смерчи пронеслись над штатом на юго-востоке США в ночь на 3 марта. По данным власти столицы штата Нашвилла, в городе обрушились 48 зданий, 150 человек доставлены в больницы.

Стихия повредила мосты, улицы, здания и автомобили. Также десятки самолетов столкнулись на земле в аэропорту Нэшвилла.

По информации ведомства по чрезвычайным ситуациям, из-за повреждения многих линий электропередач 73 тысячи семей остались во вторник без света.

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.

Напомним, 11 человек погибли в январе на юге США в результате непогоды.

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Теги: #погода#торнадо#торнадо в США
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