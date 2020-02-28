Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

09:45, 28 февраля 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 28 февраля, в пяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает Укравтодор, по состоянию на 6:00 сегодня снег с дождем в Закарпатской области, местами слабый дождь в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской областях, сильный дождь в Днепропетровской области, на остальной территории без осадков.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

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Теги: #ветер#погода в Украине#штормовое предупреждение
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