Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В пятницу, 28 февраля, в пяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"28 февраля в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает Укравтодор, по состоянию на 6:00 сегодня снег с дождем в Закарпатской области, местами слабый дождь в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской областях, сильный дождь в Днепропетровской области, на остальной территории без осадков.
"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное", - добавили в ведомстве.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
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