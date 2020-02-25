Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах и на юго-востоке Украины
Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
В среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"26 февраля в Карпатах и юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; днем в Карпатском регионе значительный дождь местами с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 25 февраля в Украине из-за непогоды оставались обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.
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