Потепление, сильный ветер и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Местами ожидается до +14 градусов.
В среду, 26 февраля, в Украине ожидается потепление.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +11° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7...+12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов!", - пишет она.
В восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
Дожди завтра пройдут в западной части Украины, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможны также в северной части.
В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, завтра днем потеплеет до +8...+10 градусов.
Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+5°... +1°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +3°
- Запорожье+8°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+11°... +4°