Потепление, сильный ветер и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:10, 25 февраля 2020
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Местами ожидается до +14 градусов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В среду, 26 февраля, в Украине ожидается потепление.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +11° (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7...+12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов!", - пишет она.

В восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Дожди завтра пройдут в западной части Украины, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможны также в северной части.

В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, завтра днем потеплеет до +8...+10 градусов.

Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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