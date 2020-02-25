Потепление, сильный ветер и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Местами ожидается до +14 градусов.

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В среду, 26 февраля, в Украине ожидается потепление.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7...+12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов!", - пишет она.

В восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Дожди завтра пройдут в западной части Украины, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможны также в северной части.

В Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, завтра днем потеплеет до +8...+10 градусов.

Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.