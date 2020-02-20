Американский штат Миссисипи пострадал от мощного наводнения
Уровень реки Перл в Джексоне достиг отметки в 11,2 метра.
Американский штат Миссисипи пострадал от мощного наводнения.
В Великобритании из-за шторма "Деннис" выпустили около 350 предупреждений о наводнениях
По словам местных властей, уровень паводковых вод в городе Джексоне, судя по всему, достиг пика, что дает надежду на то, что вода начнет отступать и эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома, передает "Голос Америки".
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз призвал жителей не спешить возвращаться домой, пока власти не придут к выводу, что это безопасно.
Уровень реки Перл в Джексоне достиг отметки в 11,2 метра после проливных дождей на прошлой неделе, что стало самым высоким показателем за 37 лет.
15 февраля Ривз объявил чрезвычайное положение, и власти издали распоряжение об обязательной эвакуации жителей некоторых районов центральной части Миссисипи и юга Теннесси.
Сообщений о гибели людей или пострадавших в результате наводнения не поступало. Пока неясно, сколько домов и улиц было повреждено из-за стихии.
Отмечается, что районы ниже Джексона по течению все еще могут быть уязвимы для затопления от реки Перл.
Напомним, шторм "Деннис" добрался и до Германии, где ему было присвоено имя "Виктория".
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