Сегодня в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 20 февраля 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег. 

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Погода Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +10°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +7°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +9°.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН
Прогноз на 20 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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