Авиалайнер A380 совершил экстремальную посадку в Лондоне во время шторма: видео

14:00, 17 февраля 2020
196
0

Ветер был настолько сильным, что при посадке огромный самолет развернуло.

В Великобритании авиалайнер совершил экстремальную посадку / Скриншот - Youtube, SpeedbirdTV
В Великобритании авиалайнер совершил экстремальную посадку / Скриншот - Youtube, SpeedbirdTV

В лондонском аэропорту Хитроу 15 февраля прямо во время шторма приземлился авиалайнер Airbus  A380. 

Столица Исландии страдает от мощного шторма (видео)

Видео посадки опубликовано на Youtube-канале SpeedbirdTV. Ветер был настолько сильным, что при посадке огромный самолет развернуло, и он соприкоснулся с взлетно-посадочной полосой под опасным углом. Избежать трагедии удалось благодаря мастерству экипажа. 

Самолет следовал рейсом из Абу-Даби. 

Напомним в Великобритании бушует шторм “Деннис”, его жертвами уже стали два человека. Из-за сильного ветра и проливных дождей в стране выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#шторм#Великобритания
Читайте также
Российскую учительницу засняли во время секса с девятиклассником Российскую учительницу засняли во время секса с девятиклассником
Ученые зафиксировали космический сигнал, который повторяется каждые 16 дней Ученые зафиксировали космический сигнал, который повторяется каждые 16 дней
Астролог назвал два знака Зодиака, которых в начале весны ждут серьезные неприятности Астролог назвал два знака Зодиака, которых в начале весны ждут серьезные неприятности
Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе
"Клубничка": Дорофеева показала "губки бантиком" (фото) "Клубничка": Дорофеева показала "губки бантиком" (фото)
Тина Кароль едва вместила пышную грудь в узкое платье (фото) Тина Кароль едва вместила пышную грудь в узкое платье (фото)
14 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 14 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
65 %
759 мм
2.9 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять