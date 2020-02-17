Авиалайнер A380 совершил экстремальную посадку в Лондоне во время шторма: видео

Ветер был настолько сильным, что при посадке огромный самолет развернуло.

В Великобритании авиалайнер совершил экстремальную посадку / Скриншот - Youtube, SpeedbirdTV

В лондонском аэропорту Хитроу 15 февраля прямо во время шторма приземлился авиалайнер Airbus A380.

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Видео посадки опубликовано на Youtube-канале SpeedbirdTV. Ветер был настолько сильным, что при посадке огромный самолет развернуло, и он соприкоснулся с взлетно-посадочной полосой под опасным углом. Избежать трагедии удалось благодаря мастерству экипажа.

Самолет следовал рейсом из Абу-Даби.

Напомним в Великобритании бушует шторм “Деннис”, его жертвами уже стали два человека. Из-за сильного ветра и проливных дождей в стране выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.