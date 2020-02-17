В Украине объявили штормовое предупреждение на 17 февраля

В Карпатах порывы ветра будут достигать 25 м/с.

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В понедельник, 17 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 17 февраля в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, в Украине без осадков, температура до +14°.