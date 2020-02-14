Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность ожидается в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 14 февраля, в высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.