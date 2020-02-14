Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

09:47, 14 февраля 2020
11
0

Лавинная опасность ожидается в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 14 февраля, в высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Карпаты#лавина
Читайте также
Располневшая Алла Пугачева "объявилась" в сети (фото) Располневшая Алла Пугачева "объявилась" в сети (фото)
Супермодель Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд на Оскаре Супермодель Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд на Оскаре
Китайские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на грызунах Китайские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на грызунах
Анна Седокова беременна в четвертый раз Анна Седокова беременна в четвертый раз
В 60 раз выше нормы: в Москве зафиксирован скачок радиации - соцсети В 60 раз выше нормы: в Москве зафиксирован скачок радиации - соцсети
Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе
Лунный календарь на 10-16 февраля: благоприятные и напряженные дни Лунный календарь на 10-16 февраля: благоприятные и напряженные дни
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
39 %
755 мм
7.0 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять