Три лавины сошли на деревни в Исландии
Риск схода новых лавин по-прежнему высок.
Три лавины сошли на два поселения на северо-западе Исландии.
В России семь человек погибли в результате схода лавины
Из-за метели и плохой видимости многие региональные дороги оказались перекрыты, и на помощь местным жителям спасателям пришлось добираться на суднах береговой охраны, передает Euronews.
Две лавины сошли на деревню Флатейри, в которой проживают 200 человек. Здесь под завалами снега оказался жилой дом. Еще одна лавина обрушилась на другую небольшую деревушку Сюдюрейри.
В обоих случаях основной удар снежной массы пришелся на специальные защитные щиты. В результате лавины изменили траекторию и обрушились в океан, потопив несколько лодок у причалов.
Метеорологи прогнозируют, что риск схода новых лавин по-прежнему высок.
Напомним, в результате схода лавин в контролируемой Пакистаном части Кашмира погибли 76 человек.
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