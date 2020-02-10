Завтра в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +8°.
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)
Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -4°, днем до +1°. В южных регионах местами пройдут дожди. Ночью температура до -2°, днем до +8°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях ливни. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -4°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 февраля
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Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк-6°... -8°
- Житомир+6°... +1°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+3°... 0°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+4°... +1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-2°... -3°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон+2°... +1°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+8°... +1°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:86 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:77 %
Восход:07:07
Закат17:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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