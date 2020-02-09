В Австралии проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший 74 дня
Теперь в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс готовятся к еще одному сильному ливню.
Сильный ливень погасил масштабные пожары на восточном побережье Австралии, которые бушевали в с ноября 2019 года.
Об этом сообщает местное издание 7news.com.au.
Австралию одновременно охватили паводки и пожары (видео)
Отмечается, что дожди остановили пожар, который охватил штат Новый Южный Уэльс 26 ноября 2019 года. За 74 дня там сгорело 500 тысяч гектаров территории и уничтожены более 300 домов.
По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков. Аварийные службы в настоящее время готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварра и Южного побережья уже уведомили об угрозе.
Как сообщал УНИАН, начальник пожарной охраны Мик Кларк считает, что для восстановления Австралии после многочисленных пожаров понадобится не менее 100 лет.
- Винница+2°... -4°
- Днепр-9°... -14°
- Донецк-9°... -22°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье-5°... -15°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград-1°... -9°
- Луганск-8°... -20°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+1°... -2°
- Полтава-7°... -11°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь-3°... -11°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков-4°... -13°
- Херсон-1°... -11°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+5°... -5°