В Австралии проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший 74 дня

18:07, 9 февраля 2020
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Теперь в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс готовятся к еще одному сильному ливню.

Илюстрация REUTERS
Илюстрация REUTERS

Сильный ливень погасил масштабные пожары на восточном побережье Австралии, которые бушевали в с ноября 2019 года.

Об этом сообщает местное издание 7news.com.au.

Австралию одновременно охватили паводки и пожары (видео)

Отмечается, что дожди остановили пожар, который охватил штат Новый Южный Уэльс 26 ноября 2019 года. За 74 дня там сгорело 500 тысяч гектаров территории и уничтожены более 300 домов.

По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков. Аварийные службы в настоящее время готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварра и Южного побережья уже уведомили об угрозе.

Как сообщал УНИАН, начальник пожарной охраны Мик Кларк считает, что для восстановления Австралии после многочисленных пожаров понадобится не менее 100 лет.

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Теги: #Австралия#лесные пожары
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