Непогода в Украине: без электроэнергии осталось более 40 населенных пунктов

11:18, 5 февраля 2020
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В Одесской области без света остались 24 населенных пункта.

Из-за непогоды в Украине обесточен 41 населенный пункт / Фото УНИАН
Из-за непогоды в Украине обесточен 41 населенный пункт / Фото УНИАН

В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Одесской области без света остались 24 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Спасатели отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, на протяжении 5-6 февраля погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#непогода
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