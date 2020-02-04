В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

Снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 4 февраля, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Читайте также Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.