В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.
Во вторник, 4 февраля, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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