Украинцев предупредили о сильных порывах ветра в нескольких областях

Сегодня в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с.

У деяких регіонах України очікується штормовий вітер, попередили в ДСНС / фото УНІАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на территории некоторых областей Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтый).

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