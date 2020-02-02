Украинцев предупредили о сильных порывах ветра в нескольких областях
Сегодня в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на территории некоторых областей Украины.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтый).
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