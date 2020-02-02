Украинцев предупредили о сильных порывах ветра в нескольких областях

10:40, 2 февраля 2020
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Сегодня в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с.

У деяких регіонах України очікується штормовий вітер, попередили в ДСНС / фото УНІАН
У деяких регіонах України очікується штормовий вітер, попередили в ДСНС / фото УНІАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на территории некоторых областей Украины.

Сильный ветер и метель: синоптики рассказали, удивит ли нас погода в феврале

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтый).

Ранее харьковский сурок Тимка предсказал, когда наступит весна.

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Теги: #ветер#ГСЧС
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