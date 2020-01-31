В Карпатах объявили значительную лавинную опасность

Лавинная опасность сохранится в течение 1-2 февраля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 1-2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1-2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди, во всех регионах потеплеет.